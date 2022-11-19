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Тренер сборной Узбекистана Катанец: «Мы знаем команду Карпина. Постараемся показать нашу лучшую игру»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.

«Мы готовы к игре. Мы знаем, что играем против тяжелого соперника. После первого матча мы хорошо восстановились. У нас есть 1 игрок, у которого проблемы, но и он, надеемся, будет готов. Я смотрел игру России и Таджикистана. Первое — мне не нравится матчи на искусственном газоне — это не футбол, а что-то иное. Конечно, это не извиняет сборную России, но это поле мешало им. Если меня спросят, хочу ли я играть на искусственном поле, я скажу — нет.
Любой команде тяжело играть против такого соперника, как Таджикистан. Они играли компактно и хорошо оборонялись. В составе России было много дебютантов. Мы знаем команду Карпина, но будем сосредоточены на себе. Мы будем стараться показать нашу лучшую игру», — сказал Катанец.

Матч Узбекистан — Россия состоится в воскресенье, 20 ноября в Ташкенте. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

В четверг, 17 ноября российская команда сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).

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