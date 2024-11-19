Главный тренер сборной Сирии оценил игру команды против России

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана прокомментировал поражение от национальной команды России (0:4) в товарищеском матче.

«Это была очень тяжелая игра, но мы показали на что способны, особенно в первом тайме. Второй тайм показал, что мы должны улучшить, но в целом я доволен игрой и работой футболистов. Мы особенно не выделяли кого-то из россиян, так как все они показывают довольно высокий уровень игры», — приводит слова Лана пресс-служба РФС.

Также тренер сборной Сирии высоко оценил организацию матча в Волгограде.

«Было очень много людей, которые поддерживали нашу команду, и мы очень благодарны им за это. Также, от имени всей нашей команды хотим сказать спасибо городу и организаторам этой встречи — все десять дней, пока мы находились здесь, мы чувствовали себя отлично. Все было на высшем уровне — организация, отель, еда. Мы чувствовали себя как дома. Спасибо!» — сказал Лана.

Сборная России одержала пять побед в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0) и Сирию (4:0).