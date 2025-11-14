Футбол
14 ноября, 20:00

Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции рассказал, что форвард Николай Комличенко готов сыграть в BetBoom товарищеском матче с Чили.

9 ноября нападающий «Локомотива» получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

— Что с Комличенко? Он сможет сыграть с Чили?

— Комличенко занимался в общей группе. Если занимался, то готов.

— У нынешнего состава сборной России было бы больше шансов обыграть Хорватию?

— Мы не видели эту сборную в матчах с большой ответственностью или под большим давлением. Я вроде все знаю, но иду на экзамен, вытаскиваю билет и все забываю. От ответственности, нервов это происходит.

— Даже если по именам.

— Не знаю, как будет реагировать Кисляк, допустим, или Батраков в матче за выход на чемпионат мира или Европы.

— Довольны ли вы работой тренера по физической подготовке Луиса Мартинеса в клубе и сборной? Гурцкая говорил, что Макарова оштрафовали на месячную зарплату.

— Спросите потом после матча. Или завтра, послезавтра. Или никогда (Улыбается.).

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
Тимур Гурцкая
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
«Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
Карпин — перед матчем с Чили: «Самое лучшее — победа и хорошее настроение»
