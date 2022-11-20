Карпин хотел бы провести еще одну товарищескую игру со сборной Узбекистана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хотел бы провести еще одну товарищескую игру с командой Узбекистана.

Сборная России 20 ноября сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0.

— Я за, но это зависит от узбекской федерации и Российского футбольного союза.

— Сборная не забивает уже 2 матча, это вас беспокоит?

— С одной да, с другой — сыграли на ноль две игры. До момента у наших ворот в концовке у соперников не было моментов. У Киргизии было много моментов, а тут нет. Даже в клубе сложно нарабатывается взламывание обороны, в сборной тем более. Провели две тренировки, поэтому понимания до конца как вскрывать оборону соперника нет. Доволен отношением, вниманием, концентрацией, но не хватало изюминки в атаке.

— Как вам уровень центрально-азиатских сборных?

— Уровень каждой сборной разный. Примерно тот же Кипр такого же уровня, как Таджикистан. Узбекистан на уровне Словении, Словакии. Если сравнивать с уровнем тех команд, с которыми мы играли в отборе на чемпионате мира, то эти там не были бы мальчиками для битья, как минимум, — приводит слова Карпина сайт РФС.