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Сегодня, 18:37

Карпин хотел бы провести еще одну товарищескую игру со сборной Узбекистана

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хотел бы провести еще одну товарищескую игру с командой Узбекистана.

Сборная России 20 ноября сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0.

— Я за, но это зависит от узбекской федерации и Российского футбольного союза.

— Сборная не забивает уже 2 матча, это вас беспокоит?

— С одной да, с другой — сыграли на ноль две игры. До момента у наших ворот в концовке у соперников не было моментов. У Киргизии было много моментов, а тут нет. Даже в клубе сложно нарабатывается взламывание обороны, в сборной тем более. Провели две тренировки, поэтому понимания до конца как вскрывать оборону соперника нет. Доволен отношением, вниманием, концентрацией, но не хватало изюминки в атаке.

— Как вам уровень центрально-азиатских сборных?

— Уровень каждой сборной разный. Примерно тот же Кипр такого же уровня, как Таджикистан. Узбекистан на уровне Словении, Словакии. Если сравнивать с уровнем тех команд, с которыми мы играли в отборе на чемпионате мира, то эти там не были бы мальчиками для битья, как минимум, — приводит слова Карпина сайт РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/217183

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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