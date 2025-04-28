Карпин про Сантоса: «Пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не обсуждал с защитником «Зенита» Дугласом Сантосом вопрос о возможном выступлении за российскую национальную команду.

Осенью 2024 года бразилец получил паспорт РФ. Он больше не считается легионером в России, поэтому имеет право сыграть за сборную страны.

«Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать. Необходим ли он сборной? Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим», — приводит Sport24 слова Карпина.

В марте Сантос был включен в расширенный список сборной России на товарищеские матчи, однако защитник не попал в окончательный состав.

Бразильский футболист играет в «Зените» с 2019 года. В нынешнем сезоне 31-летний Сантос провел 32 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами.