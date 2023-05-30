Карпин о Кубке ЦАФА: «Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в комментарии для «СЭ» высказался о решении не принимать участие в турнире ЦАФА.

— Не кажется ли вам, что зря отказались от участия в Кубке ЦАФА?

— Нет, не кажется. Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия — погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке, где мы уже выступали в прошлом году, а по итогам той встречи с Киргизией пять футболистов нашей команды не смогли принять участие в следующем матче.

— Вы не боитесь критики тех, кто говорит, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?

— Во-первых, критики никогда не боялся. А, во-вторых, она может быть еще и полезна — если в ней есть логика и аргументация. Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

30 мая РФС объявил об отмене июньского сбора. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.