Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:11

Карпин: «Иран — одна из лучших или лучшая сборная в Азии»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние газона перед товарищеским матчем с национальной командой Ирана.

— Как вам состояние поля?

— Еще не попробовали. Пока только прошелся. С виду вроде бы...посмотрим, как будет с мячом. Сегодня весь день практически шел дождь, поэтому оно, как минимум, не жесткое. Думаю, что мяч должен кататься. Завтра посмотрим.

— За последние годы это самая сильная сборная, против которой мы сыграем. Иран — одна из лучших или лучшая сборная в Азии. Ожидаем интересную игру. К сожалению, получили траву наши ведущие игроки: Головин, Джикия и Миранчук. Случилась вирусная инфекция у Макарчука. Четыре футболиста, на которых мы надеялись, не примут участие.

— Будут ли такие игры полезными?

— Сто процентов. Игры с такими соперниками как Иран полезные и нужные.

dsadadad
Валерий Карпин
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
3
4
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова
Песков высказался о негативной реакции Запада на встречу Путина и Си Цзиньпина
Мошенники начали обманом вербовать россиян для обналичивания денег
Власти Петербурга предрекли «относительно медленное» возвращение китайских туристов
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Рауль Рианчо: «Не думаю, что Дзюбу не хотят вызывать в сборную из-за его возраста»
Гладилин — о матче Иран — Россия: «Это будет игра на результат»
Гладилин: «Дзюба — уже вчерашний день нашего футбола»
Карпин: «У Ирана игроки хорошего уровня»
Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Ираном
Гладилин объяснил, почему не считает отсутствие Головина и Миранчука в составе сборной России потерей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин рассказал, как сборная России доехала до Ирана

Карпин — о чемпионате ЦАФА: «Решения пока нет. Федерация должна будет его принимать»
Новости
RSS RSS
Все новости