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Сегодня, 19:02

Карпин — о Дивееве: «Он смог бы принять участие в матче с Сирией, но с риском получения травмы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит товарищеский матч против Сирии.

«Он смог бы принять участие, но с риском получения травмы. Мы рисковать игроками не можем, поэтому он возвращается в расположение клуба», — сказал Карпин на пресс-конференции.

После игры с Брунеем (11:0) сборную России, помимо Дивеева, покинули еще пятеро футболистов: Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов (трое — «Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА) и Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин
Игорь Дивеев
Футбол
Сборная России по футболу
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