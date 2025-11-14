Главный тренер сборной России Карпин ответил на вопрос о своей мотивации

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил мотивацию футболистов и тренеров.

— Как вы себя мотивировали, кроме денег?

— У игрока и тренера мотивация разная. Да, футбол — командный вид спорта. Но будучи игроком, если ты выделяешься на фоне неудачной серии игр... Ты играешь для себя, для нового контракта. А у тренера подход другой, ему нужно развивать игроков. Как спортсмену, хочется выиграть каждую следующую игру. И делать так, чтобы команда развивалась. Чтобы коллектив игроков знал, что нужно делать на поле. Хочется видеть идею, а не «кто в лес, кто по дрова».

— Что бы вы сделали, чтобы молодые игроки из провинций имели больше возможностей для попадания в топ-клубы?

— Это уже все придумано. Мне бы хотелось, чтобы с каждым годом было больше таких игроков. Неважно, куда ты попал — в топ-клуб или нет. Можно играть в ФНЛ, а потом попасть в топ-клуб. Главное — не как попасть и когда. Чего я и желаю всем детям и юношам, которые занимаются футболом.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Также он является главным тренером московского «Динамо».