Сегодня, 12:43

Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, на кого из зарубежных коллег ориентируется в своей работе.

— Каким тренерам вы подражаете?

— Может, Гвардиоле. Но нужен уровень исполнителей. Надо опираться на тех игроков, которые у тебя есть. Например, можно подражать Клоппу, Симеоне. Они добиваются результата с теми футболистам, которые у них есть.

56-летний Карпин работает в сборной России с 26 июля 2021 года. Под его руководством команда в 29 матчах одержала 20 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Валерий Карпин
Диего Симеоне
Хосеп Гвардиола
Сборная России по футболу
Юрген Клопп
