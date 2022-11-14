Карпин — о кумире: «По мне, Джордан самый великий»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие книги читает своим детям.
— Вы сказали, что ваш любимый фильм «Робинзон Крузо». Какой навык вам пригодилась в футболе, в общении с футболистами?
— От «Робинзона Крузо», наверное, никакой. В возрасте 7-8 лет имеется в виду. Настольная книжка была в 7-8 лет. Читал историю про Робинзона Крузо. Прикольно. Про Пятницу и про Робинзона. Человек на острове выжил и зажил.
— Что вы сейчас читаете своим детям?
— «Робинзона Крузо» точно пока нет. Маленькие совсем еще. Сказки, русские народные. Пока «Колобок», «Курочка Ряба», коротенькие вот эти все.
— Там была фраза у средней дочери, она ответила на вопрос, что говорит: «Папа непедагогично».
— Да, что папа по попе «надавает». Ругаюсь, да. Как есть.
— Почему главный кумир — Джордан?
— Для меня это великий. По мне, он самый великий.
— Какая серия финала НБА больше всего запомнилась?
— Не помню по сериям. То, что я видел мне нравилось.
— Вы можете вспомнить состав «Чикаго» того времени?
— Пиппен точно был, Джордан, Деннис Родман. Этих троих помню.
— Кого больше всего не ожидали увидеть в фильме?
— Овчинникова.
— Он сказал фразу «нарвский пацан». В чем?
— Типа Нарва — русский город, там эстонцы типа культурные, а Нарва более, как районы раньше были в Москве опасные. Нарва — типа опасный город в Эстонии.
— Какие слова удивили помимо Олега Ивановича?
— Да нет, наверное.
— Какое откровение Олега Ивановича не ожидали?
— Столько похвалы никогда бы в жизни не сказал. Все, что услышал от Олега Ивановича в плюс.
— Олег Иванович сказал фразу, что он общался с вашей мамой. Вы общаетесь в родителями современных футболистов?
— Бывает. Не скажу, что со всеми, но бывает. С более молодыми. Кто инициатор? По разному. Не всегда я и не всегда они.