Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие книги читает своим детям.

— Вы сказали, что ваш любимый фильм «Робинзон Крузо». Какой навык вам пригодилась в футболе, в общении с футболистами?

— От «Робинзона Крузо», наверное, никакой. В возрасте 7-8 лет имеется в виду. Настольная книжка была в 7-8 лет. Читал историю про Робинзона Крузо. Прикольно. Про Пятницу и про Робинзона. Человек на острове выжил и зажил.

— Что вы сейчас читаете своим детям?

— «Робинзона Крузо» точно пока нет. Маленькие совсем еще. Сказки, русские народные. Пока «Колобок», «Курочка Ряба», коротенькие вот эти все.

— Там была фраза у средней дочери, она ответила на вопрос, что говорит: «Папа непедагогично».

— Да, что папа по попе «надавает». Ругаюсь, да. Как есть.

— Почему главный кумир — Джордан?

— Для меня это великий. По мне, он самый великий.

— Какая серия финала НБА больше всего запомнилась?

— Не помню по сериям. То, что я видел мне нравилось.

— Вы можете вспомнить состав «Чикаго» того времени?

— Пиппен точно был, Джордан, Деннис Родман. Этих троих помню.

— Кого больше всего не ожидали увидеть в фильме?

— Овчинникова.

— Он сказал фразу «нарвский пацан». В чем?

— Типа Нарва — русский город, там эстонцы типа культурные, а Нарва более, как районы раньше были в Москве опасные. Нарва — типа опасный город в Эстонии.

— Какие слова удивили помимо Олега Ивановича?

— Да нет, наверное.

— Какое откровение Олега Ивановича не ожидали?

— Столько похвалы никогда бы в жизни не сказал. Все, что услышал от Олега Ивановича в плюс.

— Олег Иванович сказал фразу, что он общался с вашей мамой. Вы общаетесь в родителями современных футболистов?

— Бывает. Не скажу, что со всеми, но бывает. С более молодыми. Кто инициатор? По разному. Не всегда я и не всегда они.