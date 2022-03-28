Карпин: «После сборов пожелал игрокам, чтобы мы вновь собрались и готовились к официальным матчам»

Карпин рассказал, что он пожелал футболистам сборной России после окончания сборов в Новогорске

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что он пожелал игрокам перед тем, как все уехали из Новогорска.

«Поблагодарил всех за работу, попросил не забывать о наших требованиях. К новичкам и молодым это также относится — продолжать работать и следить за своим бытом. И, конечно, пожелал, чтобы мы скоро вновь собрались и готовились к официальным матчам. И были к этому готовы, выглядели не слабее, а даже сильнее, чем ранее», — приводит слова Карпина ТАСС.

Сборная России проводила тренировочный сбор в Новогорске с 21 по 27 марта. 26 марта команда с минимальным счетом обыграла молодежную сборную в товарищеском матче — 1:0.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.