Карпин: «Выполняли установку четко. В атаке нужна «фантазиста»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча против Узбекистана (0:0).

«Да, я говорил, что бить нельзя. Надо улучшать и улучшать (смеется). Конечно, нет. Решение принимает сам игрок. Это зависит от его понимания игры.

Сегодня мне больше второй тайм понравился. С точки зрения агрессивности в атаке. В обороне всей командой доволен.

В атаке, понятно, надо улучшать. Но для этого нужно больше времени для подготовки.

Доволен ли результатом? Как болельщик, не знаю. Но выполняли установку четко. В атаке нужна «фантазиста», — сказал Карпин в телеинтервью после матча.

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).