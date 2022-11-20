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Сегодня, 17:24

Карпин: «Выполняли установку четко. В атаке нужна «фантазиста»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча против Узбекистана (0:0).

«Да, я говорил, что бить нельзя. Надо улучшать и улучшать (смеется). Конечно, нет. Решение принимает сам игрок. Это зависит от его понимания игры.

Сегодня мне больше второй тайм понравился. С точки зрения агрессивности в атаке. В обороне всей командой доволен.

В атаке, понятно, надо улучшать. Но для этого нужно больше времени для подготовки.

Доволен ли результатом? Как болельщик, не знаю. Но выполняли установку четко. В атаке нужна «фантазиста», — сказал Карпин в телеинтервью после матча.

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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