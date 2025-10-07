Карпин: «Глушаков звал на прощальный матч. Карьера у него замечательная»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о карьере полузащитника Дениса Глушакова.
— Звал ли вас Глушаков на прощальный матч?
— Звал. Карьера замечательная у него.
— Титов сказал, что это разносторонний футболист, которых единицы, согласны?
— Наверное, их не десятки. Наверное, да.
— Митрофанов подтвердил, что идут переговоры о матчах с США.
— Информации нет. Без понятия. Было бы интересно сыграть. Конечно, было бы интересно.
Прощальный матч Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки».
