Карпин: «Боливия более техничная, Иран показывает атлетичный футбол»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил соперников в октябрьских матчах.
Сборная России проведет BetBoom товарищеские игры с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.
— Какой соперник сильнее?
— Команды плюс минус одинаковые. По стилистике, наверное, отличаются. Боливия более техничная, но не хочу обижать Иран. Иран показывает более атлетичный футбол.
— Видели пародию Талалаева на вас?
— И?
— Ваши фразы пошли в народ.
— Замечательно. В смысле задевает, меня это радует. Это же прекрасно.
— Почему у вас контры с Талалаевым?
— У меня? Спрашивайте у него. И? Мне по барабану. Даже радует.
