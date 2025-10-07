Карпин: «Боливия более техничная, Иран показывает атлетичный футбол»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил соперников в октябрьских матчах.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские игры с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

— Какой соперник сильнее?

— Команды плюс минус одинаковые. По стилистике, наверное, отличаются. Боливия более техничная, но не хочу обижать Иран. Иран показывает более атлетичный футбол.

— Видели пародию Талалаева на вас?

— И?

— Ваши фразы пошли в народ.

— Замечательно. В смысле задевает, меня это радует. Это же прекрасно.

— Почему у вас контры с Талалаевым?

— У меня? Спрашивайте у него. И? Мне по барабану. Даже радует.