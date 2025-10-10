Карпин после победы сборной России над Ираном: «В матче с Боливией точно не повторится состав»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы после победы над Ираном (2:1) в BetBoom товарищеском матче.

— Воробьева называют лучшим нападающим России на текущем отрезке. Вы согласны?

— Зачем вы меня спрашиваете это? Разве остальные нападающие не лучше? Почему я должен выделять одного?

— Дивеев может покинуть расположение сборной?

— Говорил в начале сбора, что он точно не сыграет против Ирана. Будем следить за его состоянием к 14 октября. Может ли он не сыграть? Да, все зависит от состояния.

— Что вы не повторите в матче с Боливией?

— Точно не повторится состав. Сегодня что-то не получилось, даже в выигранных матчах 5:0 получается не все. Был отрезок в 20-25 минут, когда прессинговали идеально. Но концовка первого тайма не понравилась.

14 октября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Боливией на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.