Карпин: «В чем прибавил Умяров? Какой был такой и есть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил физическое состояние полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который впервые вызван в национальную команду.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

— Как оцените форму Умярова?

— Сразу забыл про 3:5. Поэтому и вызываю Дзюбу и Умярова, чтобы не спрашивали потом. Как? Из-за вас. Я не выдержал давления. Заслужил. Форма хорошая, вроде.

— Имею в виду физическую.

— Как можно оценить за 20 минут тренировки.

— До этого вы его не вызывали, в чем он прибавил.

— Какой был такой и есть. Никакого вывода по первой тренировке.

— Когда сможете понять, понимает ли он требования?

— Было одно теоретическое занятие. Умяров с начала не планируется, поэтому не знает требований, например. Все будет, спокойно. Будет разговор с ним.