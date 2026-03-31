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31 марта, 23:05

Карпин — о ничьей с Мали: «Результат не тот, но игра понравилась почти полностью»

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил ничью в BetBoom товарищеском матче против Мали (0:0) и игру дебютантов российской национальной команды.

Игра Россия — Мали прошла 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Сформировался костяк сборной. Поделитесь впечатлением, кто спрогрессировал больше всех?

— Выделять кого-то — неправильно. И сбор на сбор не приходится. Кто-то на ноябрьском сборе выглядел лучше, чем до этого. Говорить, что кто-то один спрогрессировал — неправильно.

— Считаете ли вы, что незабитый пенальти стал ключевым моментом в игре с Мали?

— Нет. Были другие моменты, чтобы забивать. Хотя пенальти был самым ярким эпизодом, игра бы изменилась. Мали бы пришлось отыгрываться, атаковать. А так, соперник играл от обороны, добился своего.

— Оцените игру. Как вам сегодняшний матч?

— Никто не говорит, что результат не является главным. Ребята делали все, чтобы выиграть. Это можно делать по-разному. Мы победили Никарагуа, но многое в игре не понравилось. Сегодня — наоборот, результат не тот, но игра понравилась почти полностью. И наш прессинг, и оборона, и атака. Понравилось, как играли против команды, которая стремилась не допускать моменты у своих ворот. К ребятам только одна претензия — не реализовали свои шансы.

— Как оцените дебютантов сборной?

— Сегодня было сложнее и для Петрова, и для всей команды. Уровень сопротивления был другим. Мали — хорошо организованная команда в обороне, не дает создавать моменты, но ребята справились. Петров в игре с Никарагуа, где у соперника было удаление, понравился больше. Но это нормально.

Одна победа в четырех матчах не удручает. Если бы у нас было четыре такие победы, как с Никарагуа — это был бы серьезный звоночек. Если вы вспомните игру с Перу — тогда соперник ударил в створ ворот всего один раз. Мы доминировали всю игру, не реализовали свои моменты. Если бы мы играли все матчи, как с Никарагуа, это было тревожно.

— Как вам Сильянов в центре?

— С точки обороны, Сильянов с Мелехиным — чуть ли не идеальная пара против сложных нападающих. Они не уступили большим игрокам, быстрым. У меня это вызвало даже удивление. Думал, что может быть хуже.

— Насколько близок Варатынов к сборной России?

— У нас много центральных защитников, которые проводят все матчи. Но количество матчей — это не всегда показатель. Нужно смотреть не только на то, играет ли футболист, но и как. Нужны качества, чтобы попадать в список сборной.

27 марта сборная России в Краснодаре проводила товарищеский матч с Никарагуа. Игра завершилась победой россиян со счетом 3:1.

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