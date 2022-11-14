Карпин назвал свое главное жизненное правило
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» рассказал, считает ли он себя счастливым человеком.
— Когда в последний раз хотелось уйти в тайгу? Закончился матч и вы думаете, все, хочу в тайгу?
— После Хорватии.
— Вы тренер сборной, тренер «Ростова». Сейчас о вас сняли фильм, такой идеальный образ сложился. Вы чувствуете, что вы счастливый человек?
— В чем? Дома счастливый. По жизни? Полного счастья не бывает в принципе.
— А какое ваше главное жизненное правило?
— Быть честным.
— Про кого из спортсменов вы бы хотели посмотреть кино и про кого бы предложили снять?
— Про Марадону хотел бы снять, потому что это Марадона.
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