Карпин назвал свое главное жизненное правило

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» рассказал, считает ли он себя счастливым человеком.

— Когда в последний раз хотелось уйти в тайгу? Закончился матч и вы думаете, все, хочу в тайгу?

— После Хорватии.

— Вы тренер сборной, тренер «Ростова». Сейчас о вас сняли фильм, такой идеальный образ сложился. Вы чувствуете, что вы счастливый человек?

— В чем? Дома счастливый. По жизни? Полного счастья не бывает в принципе.

— А какое ваше главное жизненное правило?

— Быть честным.

— Про кого из спортсменов вы бы хотели посмотреть кино и про кого бы предложили снять?

— Про Марадону хотел бы снять, потому что это Марадона.