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Главный тренер сборной России оценил игру Ларссона и легионеров «Краснодара»

14:15
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) сообщил, что подготовка проходит по плану.

— Мы знаем тех, кто играет в РПЛ, — сказал Черчесов. — Смотрим своих кандидатов, а шведы нам на глаза попадаются. Ларссон и игроки «Краснодара»? Понятно, что, когда попадаешь в новую страну, нужно время. В прошлом году Ларссон вливался в состав. А сейчас приносит больше пользы.

И Берг оклемался. Классон, Олссон — все на хорошем счету. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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