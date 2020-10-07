Главный тренер сборной России оценил игру Ларссона и легионеров «Краснодара»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) сообщил, что подготовка проходит по плану.

— Мы знаем тех, кто играет в РПЛ, — сказал Черчесов. — Смотрим своих кандидатов, а шведы нам на глаза попадаются. Ларссон и игроки «Краснодара»? Понятно, что, когда попадаешь в новую страну, нужно время. В прошлом году Ларссон вливался в состав. А сейчас приносит больше пользы.

И Берг оклемался. Классон, Олссон — все на хорошем счету. (Наталья Юрина)