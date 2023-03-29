Карпин — о будущем сборной России: «На сегодняшний день у меня нет четкого понимания»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» высказался о возможном участии сборной России в Кубке ЦАФА.

— Кузяеву после матча с Ираком грозит дисквалификация, которая может распространиться на товарищеские встречи, а также Кубок ЦАФА. Если, конечно, Россия там выступит.

— Понимаете, что мы все интервью говорим: «А если..?», «А когда..?»

— Таковы реалии.

— Вот именно! Зато все требуют от футболистов, хотя сами живут в этих реалиях и все понимают. В случае с Кузяевым потенциальная проблема заключается в том, что он не сможет сыграть неизвестно когда, с кем и где.

— Перед отъездом успели поговорить с кем-то из РФС на тему будущего? К чему готовиться сборной?

— На сегодняшний день четкого понимания нет. Во всяком случае, у меня.

— Плюсы и минусы от участия в Кубке ЦАФА понятны. Вы хотели бы, чтобы сборная там выступила?

— На эту тему я уже все сказал. По-моему, минусы понятны не всем. Как тренеру мне хотелось бы, чтобы в эти даты сборная играла. Желательно дома и против сильных соперников. Например, уровня Ирана.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.