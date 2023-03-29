Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:00

Карпин — о будущем сборной России: «На сегодняшний день у меня нет четкого понимания»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» высказался о возможном участии сборной России в Кубке ЦАФА.

— Кузяеву после матча с Ираком грозит дисквалификация, которая может распространиться на товарищеские встречи, а также Кубок ЦАФА. Если, конечно, Россия там выступит.

— Понимаете, что мы все интервью говорим: «А если..?», «А когда..?»

— Таковы реалии.

— Вот именно! Зато все требуют от футболистов, хотя сами живут в этих реалиях и все понимают. В случае с Кузяевым потенциальная проблема заключается в том, что он не сможет сыграть неизвестно когда, с кем и где.

— Перед отъездом успели поговорить с кем-то из РФС на тему будущего? К чему готовиться сборной?

— На сегодняшний день четкого понимания нет. Во всяком случае, у меня.

— Плюсы и минусы от участия в Кубке ЦАФА понятны. Вы хотели бы, чтобы сборная там выступила?

— На эту тему я уже все сказал. По-моему, минусы понятны не всем. Как тренеру мне хотелось бы, чтобы в эти даты сборная играла. Желательно дома и против сильных соперников. Например, уровня Ирана.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
3
0
Читайте также
Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь и дружит с Леброном
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин заступился за Песьякова: «Думаете, он ошибся из-за отсутствия мотивации? Наоборот, переволновался!»

Карпин рассказал, при каком условии Дзюба может быть вызван в сборную России
Новости
RSS RSS
Все новости