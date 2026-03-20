Карпин: «Мелкадзе заслужил вызов своей игрой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе на мартовский сбор перед BetBoom матчами с Никарагуа и Мали.

«Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне — отмечаем и его результативные действия, и саму игру. В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди еще один тур, и все может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то еще получит травму», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В сезоне-2025/26 28-летний Мелкадзе в 26 матчах за «Ахмат» забил семь голов и сделал три результативные передачи. За сборную России он еще не играл.

В общей сложности Карпин вызвал 31 игрока.

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