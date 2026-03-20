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Карпин: «Мелкадзе заслужил вызов своей игрой»

Павел Лопатко
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе на мартовский сбор перед BetBoom матчами с Никарагуа и Мали.

«Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне — отмечаем и его результативные действия, и саму игру. В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди еще один тур, и все может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то еще получит травму», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Георгий Мелкадзе.Без Миранчука и Захаряна, но с Мелкадзе. Опубликован состав сборной России на мартовские матчи

В сезоне-2025/26 28-летний Мелкадзе в 26 матчах за «Ахмат» забил семь голов и сделал три результативные передачи. За сборную России он еще не играл.

В общей сложности Карпин вызвал 31 игрока.

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Источник: РФС
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Валерий Карпин
Георгий Мелкадзе
РФС
Сборная России по футболу
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