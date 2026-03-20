Карпин — о Сергееве: «Смысла вызывать пятого нападающего мы не видим»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове в национальную команду на BetBoom матчи с Никарагуа и Мали нападающего московского «Динамо» Ивана Сергеева.

«В основном составе «Динамо» играет Тюкавин, а Ваня выходит в основном на замену. С учетом того, что есть Мелкадзе, а также Воробьев и Комличенко, которые получают примерное равное количество времени в «Локомотиве», смысла вызывать пятого нападающего мы не видим», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В сезоне-2025/26 30-летний Сергеев в 31 матче за «Динамо» забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.

В общей сложности Карпин вызвал в сборную 31 игрока.

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