Главный тренер сборной России Карпин отметил, что Алексей Миранчук находится в хорошем тонусе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как прошла акклиматизация полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

29-летний футболист прибыл в расположение национальной команды из США. В ночь на 10 ноября «Атланта» обыграла «Интер Майами» (3:2) в плей-офф МЛС.

«Пообщались с ним. Он в хорошем тонусе. Пока все хорошо: отдохнул, прошла акклиматизация», — сказал Карпин.

15 ноября сборная России провела товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, который завершился разгромной победой россиян (11:0). 19-го числа команда Карпина сыграет против Сирии в Волгограде.