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Главный тренер сборной Мали: «Возможно, игра с Россией будет 27 марта. Ждем информации»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной Мали по футболу Том Саинтфит прокомментировал «СЭ» информацию о возможном товарищеском матче с Россией.

По данным издания Foot Afrika, малийцы должны стать одним из соперников россиян весной 2026 года.

«Возможно, игра будет 27 марта. Мы ожидаем больше информации. Всегда приятно сыграть с большими сборными, такими как Россия. Для нас это будет сложная задача», — сказал Саинтфит «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России планирует провести товарищеские матчи 27 марта в Петербурге и 31-го — в Краснодаре.

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