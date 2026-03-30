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30 марта, 10:50

Главный тренер сборной Мали Сентфье: «Надеюсь, мы сможем создать России проблемы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Тома Сентфье.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Мали Том Сентфье в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

«В этом матче встретятся две очень хорошие команды. Россия — фаворит, играет дома, статистика команды при Валерии Карпине впечатляет. Для нас это дебют в Европе. Будет холодно, времени на подготовку мало. Надеюсь, все сильнейшие игроки будут доступны, если не случится травм или других проблем. Тогда матч может получиться конкурентным. Надеюсь, что мы сможем создать России проблемы. С нетерпением жду этой игры. Надеюсь, мы приедем хорошим составом и болельщики получат удовольствие от нашего футбола», — сказал Сентфье «СЭ».

31 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет BetBoom матч с командой Мали.

Тома Сентфье.«В юности у меня была майка сборной СССР!» Интервью тренера Мали, который обожает Россию

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