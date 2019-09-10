Главный тренер сборной Казахстана: «У России не было моментов»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение от России (0:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Понимали, с кем играли и знали, что будем обороняться большую часть времени, — цитирует ТАСС Билека. — У соперника не было моментов и, увы, мы пропустили только одно стандартное положение. Жаль, что игроки, отдавшие все силы, не были вознаграждены очком. С Дзюбой мы справились, не дали ему развернуться.

Мы оставили много сил в матче с Кипром и выпустили много новичков, я ими всеми доволен. Отметить кого-то из вашей сборной? Извините, но я сосредоточен на своих игроках и не могу дать оценку, кто из россиян играл хорошо.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира