Тренер сборной Гренады о матче с Россией: «Рады, что будем играть с командой такого уровня»

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест рассказал о предстоящей встрече со сборной Россией.

— Исторический момент для команды и народа Гренады. Рады, что будем играть с командой такого уровня. Предвкушаем нашу игру. Продолжаем тренироваться и готовиться, предвкушаем это событие.

У нас смесь любителей и профессионалов в команде. Несколько игроков профессионалов, а у некоторых нет контракта.

— Будет ли установка по Артеме Дзюбе?

— Никаких мыслей нет, команда играет против команды.

— Что вы едите, чтобы быть такими высокими, как отметил Валерий Карпин и Артем Дзюба?

— Это генетическая лотерея. Ответ в генетике.

— Какой рост у самого низкого футболиста и самого высокого?

— Самый низкий — 175. Самый высокий около 2 метров, — сказал Модест на пресс-конференции.