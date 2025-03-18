Футбол
18 марта, 21:20

Тренер сборной Гренады о матче с Россией: «Рады, что будем играть с командой такого уровня»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест рассказал о предстоящей встрече со сборной Россией.

— Исторический момент для команды и народа Гренады. Рады, что будем играть с командой такого уровня. Предвкушаем нашу игру. Продолжаем тренироваться и готовиться, предвкушаем это событие.
У нас смесь любителей и профессионалов в команде. Несколько игроков профессионалов, а у некоторых нет контракта.

— Будет ли установка по Артеме Дзюбе?

— Никаких мыслей нет, команда играет против команды.

— Что вы едите, чтобы быть такими высокими, как отметил Валерий Карпин и Артем Дзюба?

— Это генетическая лотерея. Ответ в генетике.

— Какой рост у самого низкого футболиста и самого высокого?

— Самый низкий — 175. Самый высокий около 2 метров, — сказал Модест на пресс-конференции.

Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
  • Кондрат Ник

    Звери! Порвут россиян, как тузик грелку ))))

    19.03.2025

  • m_16

    А разве нет? Это же была любимая игра древних русов.

    18.03.2025

  • Derbist

    Не договаривает )

    18.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Ох, он не знает, а уж как мы рады))) Тут масса рекордов намечается. Как же прекрасно это остранение. Усе мировые рекорды в футболе побьем. Надо уже говорить, что родина футбола не бритиши, а великая Россия!

    18.03.2025

  • Tommy Morton

    Какого уровня? Или они в хоккей играют...

    18.03.2025

  • Александр Коваль

    Модест! Я сразу "Городок" Вспомнил

    18.03.2025

