Тренер сборной Гренады о поражении от России: «Несмотря на 0:5, мои ребята показали лучшие качества»

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест прокомментировал поражение в BetBoom товарищеском матче против России (0:5).

— Насколько было непривычно играть при такой погоде? Что вы вынесете для себя из этой игры?

— Хочу сказать спасибо за возможность сыграть такой отличный матч. Конечно, погода доставила трудности. Но мои ребята проявили свои лучшие качества, несмотря на счет 0:5. Мы довольны, что удалось сохранить такой приемлемый результат.

— Как вам предматчевое шоу? Видели когда-либо флаг Гренады таких размеров?

— Мы не видели шоу перед матчем, к сожалению. Готовились к выходу на поле. Флаг был просто гигантский... Когда его разворачивали, хотелось даже выбежать и помочь ребятам. Это было великолепно! Думаю, если раньше кто-то не знал, как выглядит флаг Гренады, то теперь он навсегда это запомнит!

— Не хотели бы забрать его с собой?

— Ну, конечно! Это было бы просто круто, если была бы такая возможность.

— Вы выходили на разминку в утепленных костюмах. Сами покупали их тут или же вам предоставил экипировку РФС?

— Наши матч-агенты и наша федерация сделали все, чтобы у нас были все необходимые условия. За это им большое спасибо.

— Как долго и со сколькими пересадками вы добирались до России?

— У всех по-разному. Кто-то летел из Англии — они просто делали пересадку в Турции. Кто-то потратил на дорогу 17 часов, кто-то — меньше. Для всех ребят это был очень ценный опыт, который поможет в будущем.

— Видели когда-либо такой большой стадион?

— Ну, мы играли на турнирах в США, так что выступали на таких аренах и ранее. Ваш стадион был уникален болельщиками — тем, как они поддерживали команду, как гнали ее вперед, реагировали на игру. И мы тоже, если честно, чувствовали их поддержку. Не поняли, что они пели, но это было важно и ценно. Мы не чувствовали никакой неприязни — только дружелюбие и поддержку.

Сборная России одержала 7-ю победу подряд. Нападающий Артем Дзюба благодаря голу в ворота Гренады стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.