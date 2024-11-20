Главный тренер сборной Брунея — о поездке в Россию: «Было отлично!»

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, что впечатлило его в России.

«Наша поездка в Россию была хорошей! Было все отлично — организация, включая стадион и клуб, а также уважительное отношение людей к нам», — сказал Соарес «СЭ».

Российская сборная по ходу встречи с Брунеем побила собственный рекорд по голам в одном матче и одержала крупнейшую победу в истории национальной команды. Итоговый счет — 11:0.