Главный тренер Мали о ChatGPT в работе: «Читал новости про Морено. Извините, но это признак слабости»

Главный тренер сборной Мали Том Сентфье в интервью «СЭ» высказался об использовании ChatGPT в тренерской работе.

— Роберт Морено в «Сочи» пользовался искусственным интеллектом. Вы работаете с нейросетями?

— Во-первых, я не силен в компьютерах. У меня есть аналитики и жена, которая разбирается в технике. Могу лишь отправить письмо по почте, составить документ в Word, но все остальное — не мое. Во-вторых, мне это и не нужно. Я уверен в своей коммуникации с игроками. Говорю на голландском, свободно владею немецким, французским, английским, немного другими языками. В общении мне помощь компьютера не требуется.

Что касается футбольных аспектов, то опять-таки я доверяю аналитикам. Не пользуюсь ChatGPT и даже немного его побаиваюсь. Читал новость о Морено, но, извините, считаю это признаком слабости — особенно в аналитике или общении с футболистами. Знания должны быть у тебя в голове, это лучшая информация для футболистов.

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