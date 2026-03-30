Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

30 марта, 10:10

Главный тренер Мали о ChatGPT в работе: «Читал новости про Морено. Извините, но это признак слабости»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной Мали Том Сентфье в интервью «СЭ» высказался об использовании ChatGPT в тренерской работе.

— Роберт Морено в «Сочи» пользовался искусственным интеллектом. Вы работаете с нейросетями?

— Во-первых, я не силен в компьютерах. У меня есть аналитики и жена, которая разбирается в технике. Могу лишь отправить письмо по почте, составить документ в Word, но все остальное — не мое. Во-вторых, мне это и не нужно. Я уверен в своей коммуникации с игроками. Говорю на голландском, свободно владею немецким, французским, английским, немного другими языками. В общении мне помощь компьютера не требуется.

Что касается футбольных аспектов, то опять-таки я доверяю аналитикам. Не пользуюсь ChatGPT и даже немного его побаиваюсь. Читал новость о Морено, но, извините, считаю это признаком слабости — особенно в аналитике или общении с футболистами. Знания должны быть у тебя в голове, это лучшая информация для футболистов.

31 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет BetBoom матч с командой Мали.

Тома Сентфье.«В юности у меня была майка сборной СССР!» Интервью тренера Мали, который обожает Россию

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Мали по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Пушкарева вернулась в Москву после победы в финале юниорского Уимблдона
Петиция об исключении Аргентины из ЧМ-2026 набрала более 2,5 миллиона подписей
Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии после отставки Нагельсманна
Ковальчук подтвердил переход Яшкина в «Шанхай», в «Спартак» едет вратарь сборной Казахстана. Главные трансферные новости КХЛ на 14 июля
В США заявили о высокой оценке Трампом подаренной Путиным шайбы
Юрист предостерег россиян от переводов денег с карты на карту
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Джикия заявил о желании играть за сборную России: «Сейчас я буду в поле зрения, все зависит от меня»
Непомнящий доказал силу соперников сборной России: «В Африке умеют играть в футбол»
Абаскаль назвал главную проблему сборной России
Фигурист Галлямов: «Наши футболисты — крутые в российском чемпионате, а как съезжаются в сборную — с ними что-то происходит»
Президент РФС Дюков заявил, что удовлетворен работой Карпина в сборной России
Президент РФС Дюков считает, что сборная России была бы конкурентноспособна на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная Мали использует GPS-трекеры и дроны при подготовке к матчу с Россией

Главный тренер Мали рассказал, как армия на машинах с пулеметами вывозила команду с поля

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости