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Осинькин: «Прогресс Пиняева очевиден, тренеры сборной не могли не обратить на него внимание»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание полузащитника самарцев Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

«Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы, но уже самой ближайшей, не дальней. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание», — приводит Metaratings слова Осинькина.

В сезоне-2022/23 18-летний Пиняев забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за «Крылья Советов».

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Расширенный состав российской команды, состоящий из 37 футболистов, был объявлен в четверг, 3 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-vyzov-pinyaeva-v-sbornuyu-nado-otsenivat-s-tochki-zreniya-perspektivy-no-uzhe-samoy-blizhaysh-1403495/
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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