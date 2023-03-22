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Главный тренер «Ариса» заявил, что Кокорин заслужил вызов в сборную России

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Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский считает, что нападающий команды Александр Кокорин заслужил вызов в сборную России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака, которые пройдут 23 и 26 марта соответственно.

«Вызов в сборную — это всецело решение тренера национальной команды. Мне тяжело рассуждать на этот счет, но я могу точно сказать, что Саша в потрясающей форме, он получает удовольствие от команды, от стиля нашей игры. Честно, не знаю, нужно ли ему возвращаться в сборную и хочет ли он сам что-то еще доказывать. Ему уже не 18 лет. Но он точно заслуживает быть в сборной», — сказал Шпилевский Metaratings.ru.

Кокорин выступает за «Арис» в сезоне-2022/23 на правах аренды. В составе киприотов он провел 23 матча, в которых забил 11 голов и занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров местного чемпионата.

Последний раз 32-летний нападающий выходил на поле в составе национальной команды в ноябре 2017 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavnyi-trener-arisa-kokorin-zasluzhil-byt-v-sbornoi-rossii-no-nuzhno-li-emu-eto-237521/
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Александр Кокорин
Сборная России по футболу
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