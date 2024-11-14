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Сегодня, 19:41

Главным арбитром матча Россия — Бруней стал Рустам Лутфуллин из Узбекистана

Владислав Маслов
Корреспондент
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РФС сообщил, что главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Брунея станет Рустам Лутфуллин.

33-летний судья, представляющий Узбекистан, работает на матчах национального чемпионата и кубка своей страны, а также на международных встречах. В 2024 году Лутфуллин работал на 4 матчах группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира-2026 в зоне АФК.

Матч с Брунеем пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе 15 ноября.

Валерий Карпин. «Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем

Источник: РФС
Сборная России по футболу
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