Главным арбитром матча Россия — Бруней стал Рустам Лутфуллин из Узбекистана

РФС сообщил, что главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Брунея станет Рустам Лутфуллин.

33-летний судья, представляющий Узбекистан, работает на матчах национального чемпионата и кубка своей страны, а также на международных встречах. В 2024 году Лутфуллин работал на 4 матчах группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира-2026 в зоне АФК.

Матч с Брунеем пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе 15 ноября.