«Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы вставим». Черчесов — о травме сына
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии своего сына, вратаря «Олимпа-Долгопрудного» Станислава Черчесова-младшего, который получил удар в голову в матче ПФЛ против «Родины» (2:1) и был госпитализирован.
— Зачем сын играет в футбол? Это вопрос к нему, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Он с удовольствием тренируется и играет, я ему ничего никогда по этому поводу не говорил. Он себя чувствует хорошо, ему сделали операцию, быстро все организовали. Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы вставим. Он — молодец, отнесся к ситуации профессионально. Я сам отнесся к этому спокойно, это часть профессии, я и сам с этим сталкивался. Одним словом, лучше не болеть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.