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«Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы вставим». Черчесов — о травме сына

13:15
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии своего сына, вратаря «Олимпа-Долгопрудного» Станислава Черчесова-младшего, который получил удар в голову в матче ПФЛ против «Родины» (2:1) и был госпитализирован.

— Зачем сын играет в футбол? Это вопрос к нему, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Он с удовольствием тренируется и играет, я ему ничего никогда по этому поводу не говорил. Он себя чувствует хорошо, ему сделали операцию, быстро все организовали. Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы вставим. Он — молодец, отнесся к ситуации профессионально. Я сам отнесся к этому спокойно, это часть профессии, я и сам с этим сталкивался. Одним словом, лучше не болеть.

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