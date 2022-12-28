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Судейство

Сегодня, 14:14

Глава судейского комитета УЕФА Роззети прекратил общение с российскими арбитрами

Алина Савинова
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Руководитель судейского департамента УЕФА Роберто Роззети перестал контактировать с российскими судьями, сообщает «РБ Спорт».

Роззети с 2011 по 2013 год возглавлял департамент судейства РФС. Он знаком со многими российскими арбитрами и часто писал им в мессенджерах слова поддержки перед мачтем. После февральских событий арбитры из России перестали получать назначения на матчи еврокубков, а Розетти прекратил с ними общение.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glava-sudejskogo-komiteta-uefa-rozetti-perestal-kontaktirovat-s-rossijskimi-arbitrami-posle-fevral-skih-soby-tij/
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