Глава СПЧ: "Слова Погребняка попахивают расизмом"

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов негативно оценил слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализованных игроках в сборной России.

- Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ, – цитирует Федотова телеканал "360". – Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом.

- Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Мариу Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев, - заявил ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде".

"Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий". За что Погребняку грозит дисквалификация