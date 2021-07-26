Глава РФС Дюков рассказал о контракте Карпина

Глава РФС Александр Дюков рассказал о контракте нового главного тренера сборной России Валерия Карпина. По его словам, в декабре будет принято окончательное решение.

«Контракт будет продлен автоматически до марта 2022 года, если сборная попадет в стыковые матчи. Вне зависимости от результата мы в декабре подведем итоги отборочного цикла и решим по будущему. Желание по назначению было с двух сторон. В декабре принимаем решение по совмещению. Либо Валерий Георгиевич продолжить работать только в сборной, либо же останется в «Ростове».