Глава РФС Дюков рассказал о контракте Карпина
14:29
Глава РФС Александр Дюков рассказал о контракте нового главного тренера сборной России Валерия Карпина. По его словам, в декабре будет принято окончательное решение.
«Контракт будет продлен автоматически до марта 2022 года, если сборная попадет в стыковые матчи. Вне зависимости от результата мы в декабре подведем итоги отборочного цикла и решим по будущему. Желание по назначению было с двух сторон. В декабре принимаем решение по совмещению. Либо Валерий Георгиевич продолжить работать только в сборной, либо же останется в «Ростове».
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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
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