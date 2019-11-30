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Глава РФС Дюков — о новом контракте Черчесова: «Думаю, в ближайшее время мы договоримся»

21:36
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о новом контракте Станислава Черчесова.

— Были отборочные матчи, сегодня была жеребьевка, сейчас у нас будет время, чтобы обсудить этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности. (Дмитрий Зеленов)

Действующий контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «2+2». Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, на домашнем ЧМ-2018 национальная команда дошла до четвертьфинала.

Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России //
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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