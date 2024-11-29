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Сегодня, 06:55

Глава футбольной ассоциации Брунея был уволен со своего поста

Даниил Аршавский
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Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф был отправлен в отставку приказом султана Хассанала Болкиаха, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.

15 ноября Бруней разгромно уступил сборной России (0:11) в товарищеском матче в Краснодаре. Для россиян эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.

Ранее стало известно, что сборной России удалось сохранить 34-е место в рейтинге ФИФА, несмотря на отстранение от международных турниров.

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