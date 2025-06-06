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6 июня 2025, 21:54

Гладышев и Мелехин дебютировали за сборную России

Алина Савинова

Полузащитник московского «Динамо» Ярослав Гладышев дебютировал за основную сборную России.

22-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте BetBoom матча против Нигерии, который проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Также эта игра стала первой в составе сборной России для защитника «Ростова» Виктора Мелехина, который вышел на поле с первых минут. До этого 21-летний игрок попадал только в расширенный состав национальной команды в ноябре 2022 года.

В минувшем сезоне Гладышев провел 39 игр за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 13 голами и 8 результативными передачами. Мелехин принял участие в 26 встречах за «Ростов», забив один мяч.

Матвей Сафонов&nbsp;&mdash; Виктор Бонифейс.Россия — Нигерия: Арокодаре сравнял счет после ошибки Сафонова. Онлайн-трансляция товарищеского матча
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ФК Динамо (Москва)
Виктор Мелехин
Ярослав Гладышев
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