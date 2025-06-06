Гладышев и Мелехин дебютировали за сборную России

Полузащитник московского «Динамо» Ярослав Гладышев дебютировал за основную сборную России.

22-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте BetBoom матча против Нигерии, который проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Также эта игра стала первой в составе сборной России для защитника «Ростова» Виктора Мелехина, который вышел на поле с первых минут. До этого 21-летний игрок попадал только в расширенный состав национальной команды в ноябре 2022 года.

В минувшем сезоне Гладышев провел 39 игр за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 13 голами и 8 результативными передачами. Мелехин принял участие в 26 встречах за «Ростов», забив один мяч.