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Сегодня, 13:34

Гладилин заявил, что с Джикией оборона сборной России была бы более фундаментальной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин высказался об отсутствии в составе национальной команды ряда ключевых игроков из-за травм.

«Отсутствуют трое, допустим, — Головин, Миранчук, Джикия. Эти игроки на сто процентов — игроки основного состава. Если бы они были на поле, уже бы какой-то костяк был. А так, в принципе, футболисты просматриваются. Мне понравился первый тайм — было понятно, что Карпин присматривался к этому составу. Центральный нападающий, два фланговых игрока, средняя линия — уже опытные три центральных полузащитника. И Миранчук, и Кузяев, и Глебов — опытный игрок, больше опорник. На выезде он полезен, когда он играет от обороны, он — разрушитель. Вот это костяк команды, который на данный момент есть. Был бы Джикия, конечно, оборона была бы более фундаментальной. Дивеев еще травмирован — это те опытные игроки, которые прошли школу. Остальных суперигроков у нас нет. И идет работа — Карпин просматривает тех, кто себя проявил. Для молодежи этот матч был полезен, потому что они играли с сильным соперником. У Ирана очень сильная команда, многие игроки выступают в хороших зарубежных клубах. Для нас это был хороший урок», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Матч Россия — Иран завершился ничьей (1:1).

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/24/20047249.shtml?updated
Александр Головин
Алексей Миранчук
Георгий Джикия
Футбол
Сборная России по футболу
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