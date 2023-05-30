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Гладилин: «Сбор нужен был, когда была игра запланирована»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает об отмене сбора национальной российской команды в июне.

«Сбор нужен был, когда была игра запланирована. Провести короткий сбор, подвести итоги, пообщаться ребятам. У тренерского штаба никаких проблем в этом плане нет. Карпин работает, все тренеры работают. Он всех игроков видит. Так что, если нет игры, то ребят нет смысла собирать», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

После консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ РФС принял решение перенести учебно-тренировочный сбор на осень.

На 15 июня был запланировал товарищеский матч со сборной Камеруна. Однако правительство африканской страны запретило национальной команде играть с россиянами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/30/20557580.shtml
Сборная России по футболу
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