Гладилин: «В том, что матч Россия — Таиланд отменился, никакой проблемы нет»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал отмену товарищеского матча сборной России с Таиландом.

«Никакой потери нет. Матч отменился по погодным условиям. Но команда собралась и провела хотя бы одну игру. У Карпина и тренерского штаба задача была в том, чтобы просмотреть тех футболистов, которые проявили себя на данном этапе чемпионата. Даже не хотели вызывать вратаря Сафонова — просто ему это нужно было для практики.

В том, что матч отменился, никакой проблемы нет. Проведен тренировочный процесс, тренер видит, кто входит в состав команды, футболисты общаются между собой — все равно польза об этом есть. Да, качество игры в матче с Вьетнамом было не лучшим, но после такого перелета и в таких погодных условиях любая сборная играла бы с вьетнамцами примерно так же. Мое мнение таково: работа в сборной ведется правильно. Не надо ни паниковать, ни дергаться, надо просто продолжать работу", — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0, а 7-го числа должна была сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.