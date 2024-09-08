Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 03:43

Гладилин: «В том, что матч Россия — Таиланд отменился, никакой проблемы нет»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал отмену товарищеского матча сборной России с Таиландом.

«Никакой потери нет. Матч отменился по погодным условиям. Но команда собралась и провела хотя бы одну игру. У Карпина и тренерского штаба задача была в том, чтобы просмотреть тех футболистов, которые проявили себя на данном этапе чемпионата. Даже не хотели вызывать вратаря Сафонова — просто ему это нужно было для практики.

В том, что матч отменился, никакой проблемы нет. Проведен тренировочный процесс, тренер видит, кто входит в состав команды, футболисты общаются между собой — все равно польза об этом есть. Да, качество игры в матче с Вьетнамом было не лучшим, но после такого перелета и в таких погодных условиях любая сборная играла бы с вьетнамцами примерно так же. Мое мнение таково: работа в сборной ведется правильно. Не надо ни паниковать, ни дергаться, надо просто продолжать работу", — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0, а 7-го числа должна была сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

Источник: Газета.ру
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Читайте также
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Массовая драка произошла на Кубани
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана на юг
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости