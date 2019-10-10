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Гимн Шотландии в «Лужниках» перед матчем с Россией: фанаты пели под волынку

22:19
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Перед стартом матча Россия — Шотландия в рамках отборочного турнира чемпионата Евро-2020 шотландские фанаты исполняли гимн своей страны под волынку. Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники».

После шести туров в группе I лидирует Бельгия — 18 очков. У России — 15 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир). У Казахстана — 7 баллов, у Кипра — 10, у Шотландии —6, у Сан-Марино — 0.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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