Гимн Шотландии в «Лужниках» перед матчем с Россией: фанаты пели под волынку
22:19
Перед стартом матча Россия — Шотландия в рамках отборочного турнира чемпионата Евро-2020 шотландские фанаты исполняли гимн своей страны под волынку. Встреча проходит в Москве на стадионе «Лужники».
После шести туров в группе I лидирует Бельгия — 18 очков. У России — 15 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир). У Казахстана — 7 баллов, у Кипра — 10, у Шотландии —6, у Сан-Марино — 0.
«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия
#РоссияШотландия Шотландцы поют гимн pic.twitter.com/XflYrHMADv— СЭ Футбол (@se_football) 10 октября 2019 г.
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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