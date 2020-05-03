Гильерме: «В Бразилии не уважают закон об изоляции. Недисциплинированные»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал о проблеме с распространением коронавируса в Бразилии. По словам голкипера, бразильцы не соблюдают режим самоизоляции.

— Они не уважают закон, что надо сидеть дома. Недисциплинированные, — сказал Гильрме в прямом эфире Instagram с экс-голкипером сборной Русланом Нигматуллиным. — Надо принять это по-серьезному. Они хотят с понедельник потихоньку снимать ограничения. Там растет количество зараженных. Я этого не понимаю. Там умирает очень много людей в день. Проблема: экономика. Все хотят работать. Без работы тяжело заработать деньги. Очень сложно.