Гильерме против, чтобы игрокам-иностранцам давали гражданство через два года и брали в сборную

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринату Гильерме отметил, что понимает: его натурализация — это ответственность.

— В России на моей позиции, вратарь, всегда играл: Яшин, Дасаев, Акинфеева даже не говорю, — cказал Гильерме в видеоинтервью каналу «Сычев.подкаст». — Я это уважаю и понимаю. Но я должен использовать это. Это дает мотивацию, чтобы я всегда старался играть на самом высоком уровне и никаких претензий не было. Я знаю, какая ответственность. Я хорошо к этому отношусь, я понимаю, что особенно здесь, в России, очень сильный патриотизм.

Я против, чтобы игрок-иностранец пришел в Россию, отыграл два года, очень хорошо сыграл, ему сразу дали гражданство и в сборную. Но я считаю, что я уже 12 лет в России, у меня здесь есть какая-то история, культуру вашу знаю.

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