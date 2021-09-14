Гильерме поблагодарил Марио Фернандеса после его ухода из сборной России

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме поблагодарил экс-защитника национальной команды Марио Фернандеса. Вчера, 13 сентября, 30-летний футболист ЦСКА объявил о том, что прекращает выступать за сборную России.

Основным мотивом Фернандеса стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

«Это было удовольствием играть с тобой за сборную. Спасибо, Марио!», — написал Гильерме в Instagram, приложив совместную фотографию в форме сборной России.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. В сборной России он провел 33 матча и отметился 5 забитыми мячами.