Гильерме надеется получить шанс в сборной России на Евро-2020

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гильерме выразил мнение, что за последние три года он получил богатый опыт, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Совсем скоро мне исполнится 34, — приводит слова Гильерме пресс-служба УЕФА. — За последние три года у меня появилось очень много нового опыта. Два подряд сезона в Лиге чемпионов, где я раньше никогда не играл, выступление в основном составе сборной России. Надеюсь, в следующем году будет шанс сыграть на крупном турнире. Стараюсь всегда получать удовольствие, тренироваться каждый день, чтобы играть на своем уровне и помогать команде».

В текущем сезоне 33-летний Гильерме провел 23 матча за «Локомотив» и пропустил 29 голов. На его счету также 5 игр за сборную России и 5 пропущенных мячей.

Сборная России в финальной стадии чемпионата Европы-2020 сыграет в группе B с Данией, Бельгией и Финляндией.

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