Геркус — о матче с Брунеем: «30 тысяч на трибунах свидетельствуют, что его стоило проводить»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Брунеем (11:0).

«Считаю, что стоило проводить товарищескую встречу. против Брунея. Лучше играть, чем не играть. 30 тысяч человек на трибунах тоже свидетельствуют, что проводить этот матч стоило», — сказал Геркус «СЭ».

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.